Gayrimenkul ve sağlık İzmir’de el sıkıştı! ArsaVev ile Metropol Hastanesi’nden güç birliği

Son Mühür / Yağmur Daştan - Gayrimenkul sektörüne kattığı önemli projelerle adını başarı tahtasına yazdıran ArsaVev ile İzmir’in başarılı sağlık üslerinden Metropol Hastanesi, çalışanlara özel ayrıcalıklar sunan bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında, her iki kurumun çalışanları özel indirim ve avantajlardan faydalanacak.

“Hasta ve çalışan memnuniyeti ana temamız”

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından düzenlenen toplantıda konuşan Metropol Hastaneleri Genel Koordinatörü Emine Kurşun Güntin, grubun hizmet anlayışını şu sözlerle anlattı: “Sağlık grubumuz, 7 şube ve 1 hastane olmak üzere hizmet veriyor. ‘Sağlık Var’ mottosuyla bölgemize hizmet etmekteyiz. Yapay zeka teknolojileriyle birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yönetim kurulu başkanlarımız 20 yıldır bu işi yapıyorlar; biri radyoloji diğeri ise kadın doğum uzmanı. Kendilerinin görüşleriyle grubumuz hızlı karar alma mekanizmalarına sahip ve teknolojileri çok yerinde kullanmakta. Ana temamız hasta ve çalışan memnuniyeti. Gelen hastalarımızı en kısa zamanda işlemlerini çözüp, şifa buluyorlar. Hasta odaklı bir hastaneyiz, bundan da gurur duyuyoruz.”

“ArsaVev artık Türkiye genelinde güçlü bir marka”

ArsaVev Ege Bölge Müdürü Şeyma Yeşim Dikmen ise ArsaVev’in büyüyen yapısına ve kurumsal iş birliklerine dikkat çekti. Dikmen, “ArsaVev artık tüm Türkiye’de önemli bir marka haline gelmiş; müşterilerinin ev getirili arsa sürecindeki yolculuğunu birlikte yürüttüğü, çok ciddi kitlelere hitap eden ve talep gören bir firma haline dönüştü. Bununla da birlikte, kurumsal firmalarla da anlaşmalar sağlayarak tüm fayda ve avantajlarımızı kendi elimizle özellikle doktorlarımız ve meslek gruplarına yönelik kurumsal anlaşmalar yapıyoruz.

İzmir Merkez, İzmir Dikili, Kuşadası ve Balıkesir’de yer alan projelerimiz var. Vade farkı olmadan 48 aya kadar eşit taksit veya ara ödemeyle konut sahibi olma imkanı sunuyoruz. Fenerbahçe sponsoru olarak Türkiye’nin birçok yerinde ‘kadın sponsorluğu’ üzerine kurduğumuz bir serüvenimiz var. İzmir, İstanbul, Ankara ve genel merkez olmak üzere ülkemizin pek çok yerlerinde şubelerimiz var. Sizlere fayda getirdik; ciddi anlamda avantajlı bir yatırım yapmayı sizlere teklif ediyoruz. ArsaVev olarak İzmir Metropol Hastanesi ile anlaşma yaptığımız için çok mutluyuz. Bu çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“Bu iki güzide kuruluşu bir araya getirdik”

Metropol Sağlık Grubu ve ArsaVev Basın Danışmanı Sezer Altan da iş birliğinin önemini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu iki güzide kuruluşu bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Metropol’ün değerli doktorları ve personeline ArsaVev’in avantajlarını bir etkinlikte buluşturduk. Metropol Hastanesi, modern teknolojiyi kullanan ‘Metropolde Sağlık Var’ mottosuyla hareket eden yeni bir hastane ama 20 yıllık tecrübe ve birikime sahip. Bu bilgi, birikim ve tecrübesiyle önümüzdeki dönemde İzmir’in en iyi sağlık kuruluşlarından biri olacağına şüphemiz yok.”

Çiğli’de modern sağlık üssü

Bu önemli iş birliğine ev sahipliği yapan Metropol Hastanesi, Çiğli Anadolu Caddesi’ndeki yeni binasında hizmet veriyor. 15 bin metrekarelik modern alana sahip olan hastane; 100 yatak kapasitesi, yenidoğan ve yetişkin yoğun bakım üniteleri, tam donanımlı ameliyathaneleri ve modern doğumhaneleriyle 1 yıldır İzmir Çiğli’de faaliyet gösterirken, şehir genelindeki 8 şubesiyle de sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.