Son Mühür- Bornova’nın Rafetpaşa Mahallesi’nde Burak Reis Caddesi ile 5351 ve 5329 sokaklarda meydana gelen yol çökmesi, hem mahalle sakinlerini hem de sürücüleri zor durumda bıraktı. Özellikle son yağışların ardından asfaltın çeşitli noktalarında oluşan göçükler nedeniyle araçların kaporta ve lastiklerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu güzergâhın, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (Otogar) ulaşımda yoğun olarak kullanılması ise durumu daha da kritik hale getirdi. Gün içinde çok sayıda şehirlerarası otobüs, servis aracı ve yolcu bu yolu kullanıyor.

‘İzmir’e yakışmıyor’ tepkisi

Mahalle sakinleri, yolun uzun süredir sorunlu olduğunu belirterek kalıcı çözüm talep etti. Bir esnaf, “Her yağmurdan sonra aynı manzara. Geçici yama yapılıyor ama birkaç hafta sonra yeniden çöküyor. Bu yol otogara gidiyor, İzmir’e gelen insanlar ilk olarak burayı görüyor” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Şehir dışından gelen misafirlerimiz var. Otogara giderken bu yolları görünce şaşırıyorlar. ‘İzmir gibi büyük bir şehirde bu manzara olur mu?’ diye tepki gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Sürücüler de özellikle gece saatlerinde çukurların fark edilmesinin zor olduğunu, ani manevraların kazaya davetiye çıkarabileceğini dile getirdi.

649 milyonluk satış kararı gündemde

Öte yandan Bornova Belediyesi’nin 26 kamu taşınmazını satışa çıkarma kararı geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlandı. Satışların tamamlanması halinde belediye kasasına yaklaşık 649 milyon lira gelir girmesi bekleniyor.

Yaşanan yol sorunu sonrası kamuoyunda, bu gelirin altyapı ve yol yenileme çalışmalarına ayrılıp ayrılmayacağı sorusu gündeme geldi. Mahalle sakinleri, “Madem kasaya ciddi bir para girecek, öncelik yollar ve altyapı olmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.