Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren Karşıyaka, ligin köklü ekiplerinden biri olarak yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadelenin biletleri tam 400, öğrenci 200 TL’den satışa sunuldu.

Ligde üst üste üç yenilgi yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, son 11 hafta öncesinde 4 galibiyetle düşme potasında yer alıyor. Karşıyaka, kurtuluş hattının iki galibiyet gerisinde bulunuyor.

Galatasaray Play-Off takibinde

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde çıkış yakalayan Galatasaray, art arda aldığı dört galibiyetin ardından geçen hafta derbide Fenerbahçe’ye son saniyede mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar ligde 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini koruyor.

McCollum’dan FIBA başvurusu

Karşıyaka’da saha dışı gelişmeler de gündemde. Eski oyunculardan ABD’li guard Errick McCollum’un alacakları nedeniyle FIBA nezdinde icra süreci başlattığı öğrenildi. Kulübün 38 yaşındaki basketbolcuya 110 bin dolar borcu bulunduğu, yapılandırılan ödemenin gecikmesi üzerine transfer yasağı uygulandığı bildirildi.

Karşıyaka formasıyla 2,5 sezon görev yapan McCollum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık 14 aydır ödeme beklediğini belirtti.

Tecrübeli oyuncu, süreç boyunca sabırlı davrandığını ancak gelinen noktada hukuki yollara başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. McCollum, Karşıyaka’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş, ardından Galatasaray kadrosuna katılmıştı.