İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül günü gerçekleştirdikleri dört ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 102 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonlarda ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Dikili açıklarında 21 göçmen yakalandı

Saat 01.50 civarında Dikili açıklarında lastik botla seyreden bir düzensiz göçmen grubunun tespit edilmesi üzerine KB-107 botu görevlendirildi. Operasyonda, 2’si çocuk olmak üzere toplam 21 göçmen yakalandı.

Çeşme’de iki operasyon gerçekleştirildi

Saat 02.20’de Çeşme açıklarında MOBRAD-11 radar sistemi tarafından tespit edilen lastik bot, TCSG-35 botu tarafından durduruldu. Botta bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilçede saat 04.10’da karada gerçekleştirilen operasyonda ise Sahil Güvenlik KOM Timi ve Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) tarafından 10 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Seferihisar açıklarında 30 göçmen yakalandı

Saat 04.25’te Seferihisar açıklarında MOBRAD-9 radar sistemi tarafından tespit edilen lastik bot, KB-22 botu tarafından durduruldu. Operasyonda bot içindeki 30 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.