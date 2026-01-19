Feci kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Haliller Mahallesi ile Tekbıçaklar Mahallesi arasındaki yolda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Haliller Mahallesi’nden Tekbıçaklar Mahallesi yönüne seyir halinde olan Kadir Çiftçi (30) yönetimindeki 35 BKH 175 plakalı traktör, yolun eğimli ve virajlı olması nedeniyle kontrolden çıktı.

Traktör incir tarlasına devrildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarında bulunan incir ekili tarlaya devrildi. Devrilmenin şiddetiyle traktörün altında kalan Kadir Çiftçi, aracın arka tekerinin altında sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, genç sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çiftçi’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma geniş çaplı inceleme başlattı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme yaptı.