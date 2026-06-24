Son Mühür / İzmir’in dünyaca ünlü turizm gözbebeği Çeşme, büyük bir konaklama yatırımı için geri sayıma başladı. Arıkan Proje Geliştirme Anonim Şirketi’nce Çakabey Mahallesi’nde hayata geçmesi planlanan "Castello Fontana Otel" projesine dair Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca uygun bulunarak resmi süreç başlatıldı. Toplam yatırım bedeli tam 1 milyar 993 milyon 240 bin TL olarak planlanan projenin detayları da belli oldu.

88 bin 393 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip proje kapsamında 769 oda ve bin 470 yataklı turizm kompleksi yapılması planlanıyor.

Farklı mimari tiplerinde tasarım

Bakanlığa sunulan proje raporuna göre; yeni planlama kapsamında arazide otel ve apart otel bloklarının inşa edileceği belirtildi. Farklı mimari tiplerde tasarlanan yapılar arasında 60 adet A tipi, 24 adet C tipi, 68 adet D tipi, 42 adet E tipi, 12 adet E2 tipi, 13 adet F tipi, 1 adet F1 tipi, 2 adet G tipi, 2 adet H tipi, 4 adet I tipi, 19 adet J tipi, 8 adet K tipi, 2 adet L tipi ve 6 adet M tipi blok ile 8 adet N tipi blok yer alacağı ve kompleksin ana gövdesini ise O tipi olarak adlandırılan tek bir butik otel blokunun oluşturacağı raporda yer aldı.

Birçok projeye imza atıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı Habip Arıkan’ın üstlendiği Arıkan Yapı, Park Avenue, Park Office, Park Way ve Emirgan Villa gibi projelere imza atmıştı. Şirket, Alsancak ve Çeşme’de de çeşitli projeler hayata geçirmişti.