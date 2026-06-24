Son Mühür / CHP’den “mutlak butlan” krizinin ardından istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kararının yankıları sürüyor. 18 Haziran’da kararını açıklayarak 4 buçuk milyonluk kenti bundan sonra bağımsız olarak yöneteceğini duyuran Tugay, “Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak 'Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Mutlak butlanla partinin genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve ekibini görevden alması sonrası İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü, partiden istifa eden Tugay, ‘Geri dön’ çağrısı yaparken; bir mesaj da Genel Merkez’den geldi. CHP Genel Merkez Sözcüsü Müslim Sarı, Son Mühür’ün Ankara mikrofonuna özel yaptığı açıklamada Başkan Tugay’ın istifasını değerlendirdi.

“Geri dönmek üzere demiş…”

Bu süreci birlik ve beraberlik içinde yürütmek istediğinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Sarı, “Tugay partiye geri dönmek isterse tavrınız ne olur?” sorusuna yanıt veren Müslim Sarı, “Başkanımız dönmek isterse partinin kurumsal kimliği içinde bizim her zaman kapımız açık. Zaten kendisi de açıklamasında ‘Geri dönmek üzere’ demiş. O yüzden açık kapısı var, dönebilir” ifadelerini kullandı.

Tugay’dan son açıklama…

Son olarak süreçle ilgili ise Başkan Tugay, bir basın kuruluşuna şu açıklamayı yaptı: Butlan gidince CHP’ye döneceğim. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım. Türkiye’de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu kesin. Biz beraber yola çıktık. Bu kadar yıl beraber çalışıyoruz. Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Benim partiden istifam mutlak butlan yönetimini yanlış bulmam ve mutlak butlan yönetiminin aldığı kararlardır.”