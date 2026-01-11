Son Mühür - İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar, İzmir’in Kınık ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan 129 ada 1 parsel numaralı taşınmazı kapsadı.

Kaya mezarı tespiti sit derecesini değiştirdi

Kurul kayıtlarına göre söz konusu parselin bir bölümü daha önce 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmişti. Yapılan incelemelerde taşınmazın sit sınırları dışında kalan kısmında arkeolojik alan, kaya mezarı tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine alanın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesine karar verildi.

Alan 1. derece arkeolojik sit ilan edildi

Kurul, uzman raporları, kurum görüşleri ve dosya kapsamındaki belgeler doğrultusunda, parseldeki arkeolojik alanın 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline hükmetti. Kararın ekinde yer alan 1/1000 ölçekli sit haritası ve sit fişi de onaylandı.

Koruma amaçlı imar planı hazırlanacak

Alınan karar doğrultusunda, söz konusu alan için 2863 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca koruma amaçlı imar planının ivedilikle hazırlanarak kurula sunulması istendi. Kurul kararında, taşınmazın maliye hazinesi mülkiyetinde ve orman vasıflı olduğu bilgisine de yer verildi.