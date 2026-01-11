Son Mühür - 23 Eylül 2018 tarihli Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin dördüncü bölüm başlığı “Azami öğrenim süresi, ilişik kesme ve tebligat” şeklinde değiştirildi.

Azami öğrenim süresi yeniden tanımlandı

Yönetmeliğin 22’nci maddesi başlığıyla birlikte yenilendi. Buna göre lisans eğitiminin normal süresi dört öğretim yılı, yani sekiz yarıyıl olarak korundu. Azami öğrenim süresi ise yedi öğretim yılı, yani on dört yarıyıl olarak düzenlendi.

Kayıtsız geçirilen yarıyılların öğrenim süresinden sayılacağı, izinli sayılan yarıyılların ise bu süreden düşüleceği hükme bağlandı. Azami süreyi dolduran öğrencilerle ilgili işlemlerin, 2547 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütüleceği belirtildi.

İlişik kesme halleri açıklandı

Yönetmeliğin 23’üncü maddesi de değiştirildi. Buna göre öğrencilerin;

Kendi isteğiyle dilekçe vermesi halinde,

Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç olmak üzere aynı anda iki ön lisans veya lisans programına kayıtlı bulunması durumunda,

Azami öğrenim süresi sonu işlemleri kapsamında fakülte yönetim kurulu kararıyla, ilişiklerinin kesileceği hükme bağlandı.

Yürürlük tarihi açıklandı

Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği, hükümlerinin ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü tarafından yürütüleceği bildirildi.