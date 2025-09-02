Son Mühür/ Merve Turan - Kınık Organize Sanayi Bölgesi (Kınık OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorlu döneme rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğünü belirtti. İzmir-İstanbul Otoyolu’na yakın konumu, uygun parsel fiyatları ve tamamlanmak üzere olan altyapısıyla OSB’nin cazibesini koruduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, “Şu an 48 sanayi parselinin 44’ü tahsisli. 14 firma üretimde, 11 firmanın inşaatı sürüyor. 2026 yılı sonunda 1 milyar TL’yi aşan yatırımla bölgemiz ekonomiye güçlü katkı sağlayacak” dedi.

Yeni tesisler yükseliyor

Kınık OSB’de tarımdan gıdaya, kozmetikten kimyaya farklı sektörlerden firmalar yatırım yapıyor. Ekmekçioğlu, devam eden yatırımlardan bazılarını şöyle anlattı:

Mima Tarım: 50 bin m² alanda, 30 bin m² kapalı alana sahip ikinci fabrika inşaatı devam ediyor. Mevcut mısır cipsi üretiminin yanına patates cipsi üretimi eklenecek.

Egemen Grup: 45 ve 16 dönümlük iki parselde yatırımlar başladı, temeller atıldı.

Mertkoz Kozmetik: Fabrika temeli atıldı, yıl sonuna kadar üretime geçecek.

İzersan: Boyar madde üretimi için yatırım hazırlıkları sürüyor.

Altyapı çalışmaları hızlandı

Parsellerin büyük bölümünün tahsis edildiğini belirten Ekmekçioğlu, “Yatırıma başlamayan firmaların tahsislerini iptal ederek bekleyen yatırımcıya alan açıyoruz. Arıtma tesisimizin inşaatı yüzde 70 tamamlandı, 2026’da faaliyete geçecek. Telekom altyapısı kuruluyor, doğal gaz geçen yıl bölgeye ulaştı. Ana arter yolları genişletiyoruz” diye konuştu.

Genişleme planları ve hızlı çözüm avantajı

Küçük bir OSB olmanın hızlı hareket etme avantajını kullandıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, 2026’da tüm tahsislerin faaliyete geçmesinin ardından genişleme adımlarının atılacağını belirtti.

Kınık sanayiyle dönüşüyor

OSB’nin ilçeye getirdiği değişime dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Kınık, İzmir’in az gelişmiş ilçelerindendi. OSB ile birlikte önemli bir sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor. Yeni öğretmenevi, devlet hastanesi, gençlik merkezi gibi kamu yatırımları süreci destekliyor. Yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor; Kore, Norveç ve Avrupa’dan firmalarla temaslarımız var” dedi.

Güvenlik ve sosyal altyapı yatırımları yolda

OSB içinden geçen ve madenlere ulaşımı sağlayan köy yolunun ağır araçlar nedeniyle güvenlik riski taşıdığını ifade eden Ekmekçioğlu, yolun organize sanayi bölgesi dışına alınması için çözüm beklediklerini söyledi. Ayrıca modern bir itfaiye binası, eğitim merkezi ve spor salonu içeren yeni bir kompleksin hayata geçirileceğini duyurdu.