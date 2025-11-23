Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan ve bazı vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan zehirlenme vakaları, toplumda geniş bir hassasiyete yol açtı. Yaşanan gelişmeler, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren Kemeraltı esnafı üzerinde ticari baskı oluşturdu.

Kemeraltı esnafı güvenilir gıda geleneğini sürdürüyor

İzmir’in tarihi ticaret merkezlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı’nda hizmet veren gıda işletmeleri, yıllardır hijyen, kalite ve güvenilirlik standartlarını koruyarak üretim yapmayı sürdürüyor. Son dönemde farklı bölgelerde yaşanan münferit olayların, çarşı esnafının emeğini ve itibarını gölgelememesi gerektiği belirtiliyor.

Tarım müdürlükleri ve belediyeden aralıksız denetim

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konak İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin bölgede düzenli ve kapsamlı denetimler yaptığı ifade edildi. Denetimlerde işletmelerin:

Hijyen şartları

Depolama ve üretim süreçleri

Ürün güvenliği ve son kullanım tarihleri

Resmî evrak ve standartlara uygunluk

gibi başlıklar titizlikle inceleniyor.

Kemeraltı güvenli bir alışveriş noktası olmaya devam ediyor

Yetkililer, Kemeraltı Çarşısı’nın bugün de güvenle gezilebilecek ve alışveriş yapılabilecek bir merkez olduğunu vurgularken, hem esnafın hem de toplum sağlığının korunması için tüm kurumların eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti.

Bilgi kirliliğine karşı vatandaşlara uyarı

Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, doğrulanmamış iddiaların hem toplumda panik yarattığı hem de esnafın itibarını olumsuz etkilediği ifade edilerek vatandaşların bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması istendi.

Muhtar Tamer Yıldırım’dan kamuoyuna açıklama

Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, bölgede yürütülen denetimlere ilişkin bilgi paylaşarak, Kemeraltı’nda sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.