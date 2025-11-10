Son Mühür- CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı’nda kongre sürecinin ardından tansiyon düşmüyor. İlçe Başkanı Münir Demir’in, ilçe kongresi öncesinde verdiği sözleri yerine getirmediği iddiaları örgüt içinde rahatsızlık yarattı. Parti tabanında tepkilerin artmasıyla birlikte bazı üyelerin olağanüstü kongre çağrısı için imza toplamaya başladığı, hatta sürecin pazartesi günü(bugün) resmen başlatılacağı öne sürüldü.

tanıkların aktardığına göre, ilçe kongresinde izlenen tutumdan memnun olmayan bir grup partili, Manavkuyu’daki Eğit-Der binasında bir araya gelerek izlenecek yol haritasını görüştü. Toplantının amacı, mevcut yönetimi düşürmek veya imza kampanyası başlatmak olarak belirtilirken, toplantıya beklenmedik bir gelişme damga vurdu.

İLÇE BAŞKANINDAN SÜRPRİZ BASKIN

Edinilen bilgilere göre, İlçe Başkanı Münir Demir, toplantıdan haberdar olmamasına rağmen beraberindeki bir grupla aniden toplantı yerine geldi. Demir’in, kendi bilgisi dışında yapılan bu buluşmaya tepki gösterdiği, bunun üzerine ortamın kısa süreli gerildiği iddia edildi.