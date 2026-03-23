Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Kemalpaşa’nın spordaki yükselen değerleri MNÇ Tekvando ve Şampiyon Tekvando kulüplerinin bünyesinde yetişen milli sporcularımız, Dünya Şampiyonası öncesi en büyük sınavlardan biri olan Uluslararası Belçika Açık Turnuvası’nda (Belgian Open 2026) göğsümüzü kabarttı.

Abdurrahman Yılmaz Kılıç’tan gümüş madalya

Turnuvada muazzam bir performans sergileyen milli sporcumuz Abdurrahman Yılmaz Kılıç, zorlu rakiplerini tek tek dize getirdi. Kılıç, turnuva boyunca şu sonuçlara imza attı:

Letonya: 2-0

Filistin: 2-0

Almanya: 2-0

İspanya: 2-0

Belarus: 2-1 (Final maçı sonrası gümüş madalya)

Neslihan Bozkurt kürsüde

Bir diğer gururumuz Neslihan Bozkurt ise kadınlar kategorisinde sergilediği kararlı mücadele ile bronz madalyaya uzandı. Bozkurt’un madalya yolundaki maç sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

Almanya: 2-1

Danimarka: 2-0

Avustralya: 2-1 (Yarı final mücadelesi sonrası bronz madalya)

Rotada dünya şampiyonası var

Belçika’daki başarılarının ardından ara vermeden hazırlıklarına devam eden sporcularımız, gözünü dünya zirvesine dikti. Sporcularımız, iki gün sonra Antalya’da başlayacak olan Milli Takım kampına katılarak son hazırlıklarını tamamlayacaklar.

Milli yıldızlarımız, kampın ardından 12-17 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için Antalya’dan doğrudan şampiyonanın yapılacağı merkeze hareket edecekler.

Küçük bir yerden başlayıp Dünya Şampiyonası'nın kapılarını aralayan bu meşakkatli serüvende, sporcularımızın en büyük destekçisi iş insanı Ahmet Özken oldu. Özken Gümrük Müşavirliği'nin sahibi olan Özken, yetenekli gençlerin dünya sahnesine çıkabilmesi için sadece maddi imkanlarını seferber etmekle kalmadı, aynı zamanda manevi desteğiyle de onların motivasyon kaynağı haline geldi.

Vizyoner yaklaşımıyla bir iş insanının toplumsal gelişime ve spora nasıl değer katabileceğini kanıtlayan Ahmet Özken, sporcuların her adımında bizzat yer alarak bu büyük başarının mimarlarından biri oldu.

