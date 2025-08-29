Son Mühür - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletimizin bağımsızlık mücadelesine, Cumhuriyetin kazanımlarına ve bu değerleri koruma sorumluluğuna dikkat çekti. Başkan Türkmen, 30 Ağustos’un Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“Cumhuriyetimizin temelleri bu zaferle atıldı”

Başkan Türkmen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Zaferimizin 103’üncü yıl dönümünü milletçe gurur, coşku ve büyük bir onurla kutluyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir milattır. Milletimiz, birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği büyük mücadele sonucunda bağımsızlığına kavuşmuş, özgür ve onurlu bir geleceğin kapılarını aralamıştır.”

“Emaneti demokrasi, özgürlük ve adaletle güçlendireceğiz”

Başkan Türkmen, 30 Ağustos’un anlamının ve yüklediği sorumluluğun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, “Bugün bizlere düşen yegâne görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi demokrasi, özgürlük ve adalet değerleriyle daha da güçlendirmektir. Geçmişten aldığımız ilham ve inançla, bu mirası daha aydınlık yarınlara taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

“Şehitlerimizi ve kahramanlarımızı minnetle anıyoruz”

Türkmen, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.”