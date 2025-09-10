İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen bir orman yangını, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Damlacık Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçrayarak hızla yayıldı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi ve yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye başlandı.

Yangın söndürme ekiplerinden büyük çaba

Yangına müdahale için toplamda 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi. Havadan müdahale, alevlerin yayılma hızını kesmek ve yangının daha geniş alanlara sıçramasını engellemek için kritik bir rol oynadı. Helikopterler ve uçaklar, havadan yaptıkları su atışlarıyla yangının merkezine odaklanırken, karada görev yapan arazözler ve itfaiye ekipleri de alevlerin etrafını sararak yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Dozerin ise yangın etrafında setler oluşturarak alevlerin ilerlemesini durdurmaya yardımcı olduğu öğrenildi.

Büyük bir felaket eşiğinden dönüldü

Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde, yangın geniş çaplı bir orman felaketine dönüşmeden kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevler, çevre köyler ve yerleşim yerleri için de bir risk oluşturuyordu. Ancak, söndürme ekiplerinin aralıksız çalışmaları, yangının daha fazla alana yayılmasını engelledi. Soğutma çalışmalarının başladığı bölgede, ekiplerin olası yeniden alevlenmelere karşı nöbet tuttukları belirtildi.