Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye bünyesinde düzenlenen spor kurslarında eğitim alan kursiyerlere forma ve spor malzemesi dağıttı. Futbol, tenis, voleybol, cimnastik, pilates ve güreş gibi birçok branşta eğitim alan minik sporculara verilen mavi-beyaz formalar beğeni topladı.

Minik sporcularla buluşma

Forma dağıtımı, Ulucak Çok Amaçlı Spor Salonu ve Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisleri’nde düzenlendi. Etkinlik, minik sporcular ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Mehmet Türkmen, spor malzemelerini bizzat kursiyerlere teslim etti, çocuklarla ilgilendi, ailelerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kemalpaşa’da spor hedefi

Kemalpaşa Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Deniz Kayalı, amaçlarının her yaştan vatandaşa spor yapma imkânı sunmak olduğunu belirtti. Kayalı, “Başkanımızın desteğiyle binlerce kursiyere ücretsiz ve en iyi şartlarda eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın spora yönelmesi, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli” dedi.

“Geleceğe açılan bir kapı”

Başkan Mehmet Türkmen, spora ve sporcuya yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Türkmen, “Kurslarımızı daha da büyüterek her yaştan vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın spora ilgisini görmek, onların sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak bizleri mutlu ediyor. Biz, sporu sadece bir etkinlik değil, geleceğe açılan bir kapı olarak görüyoruz” diye konuştu.