İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Üç dükkan tamamen yandı

Yangında üç iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek için çevredeki diğer dükkanlar boşaltıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Ekipler yangını kontrol altına aldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Sebep araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ve gerekli incelemelerin devam ettiğini bildirdi.