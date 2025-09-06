Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tahliye edilmişti. Ancak Köseler'in serbestliği kısa sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Köseler'in yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Düşman hukuku uygulamasıdır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gökçen, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in tahliye edilmesinden hemen bir gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Ceza hukukunda amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. İddianız varsa delillerle desteklersiniz, gerekçenizi güçlendirirsiniz. Ama artık siyasi kararların alınması için uygun bir hakimin bulunması yeterli. Bir günlük özgürlüğün ardından tekrar tutuklama kararı verilmesi düşman hukuku uygulamasıdır. Psikolojik bir mücadele yürütüldüğünün göstergesidir. Bu hukuksuzluk tarihe geçiyor, değil yılmak, mücadelemizi daha da kararlı hale getiriyor!" ifadelerini kullandı.