Edinilen bilgiye göre, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen S.Ş. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kemalpaşa ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı.

Köpek “Bingo” düzeni deşifre etti

Operasyon sırasında, şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine inceleme derinleştirildi.

Araçta yapılan aramada, özel bir mekanizmayla gizlenmiş bölmede 465 gram uyuşturucu bulundu. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca ve 49 adet fişek de ele geçirildi.

Zehir ticareti ağına darbe

Yapılan tespitlerde, S.Ş.’nin torbacılara düzenli olarak uyuşturucu madde temin ettiği belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucuların, İzmir merkezli sokak satıcılarına dağıtılmak üzere hazırlandığı değerlendiriliyor.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.