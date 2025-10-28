Bölgesel Amatör Lig 8’inci Grup’ta mücadele eden Gaziemir Spor, yeni sezona üçte üç yaparak giriş yaptı ve liderlik koltuğuna yerleşti. Geçen sezon İzmir Süper Amatör Lig Play-Off B Grubu’nu şampiyon tamamlayarak BAL’e yükselen yeşil-beyazlı ekip, bu sezon da form grafiğini yukarı taşıyor.

Zorlu maçlarda tek golle zafer

Gaziemir Spor, sezona 1965 Nurlupınar ve 7 Eylül Turgutlu 1984 maçlarını tek gollü galibiyetlerle açtı. Takım, deplasmanda Güzeltepe’yi 2-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Teknik Direktör Şırlancı: “Hedefimiz galibiyet serisini sürdürmek”

Geçen sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ulaş Şırlancı, takım kadrosunu büyük ölçüde koruduklarını ve yeni transferlerle güçlendiklerini belirtti. Şırlancı, “Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Her maçı tek tek değerlendirip performansımızı artırmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Torbalıspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Tüm taraftarlarımızı destek için stadyuma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.