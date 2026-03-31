İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde yükselen alevler panik yarattı. Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan müstakil bir ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel ekip sevk edildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, alevlerin gücü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ekipler seferber oldu: Bölge kordon altına alındı

Yangın ihbarının sisteme düşmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık personeli ve emniyet güçleri hızla olay yerine intikal etti. Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak ve itfaiye araçlarının rahat manevra yapabilmesi için sokak girişlerini trafiğe kapatarak güvenlik koridoru oluşturdu. Sağlık ekipleri ise olası bir dumandan etkilenme veya yaralanma ihtimaline karşı bölgede hazır kıta bekletildi.

Yoğun müdahale sonrası alevler kontrol altına alındı

Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangına farklı noktalardan müdahale etti. Binanın çatısını ve iç kısımlarını tamamen saran alevlerin bitişikteki diğer konutlara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf edildi. Ekiplerin profesyonel ve organize çalışması sonucunda yangın, uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından durumun kontrol altına alınmasıyla birlikte mahalleli derin bir nefes aldı.

Maddi hasar ağır: İkamet kullanılamaz kale geldi

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan tablo, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Müstakil evde meydana gelen ağır hasar nedeniyle bina tamamen kullanılamaz duruma geldi. Eşyaların ve yapının küle döndüğü ikamette büyük çapta maddi kayıp meydana gelirken, yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

