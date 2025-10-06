Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 1–7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. İlçe protokolü ve çok sayıda din görevlisinin katıldığı programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Manevi birlik kahvaltısında buluştular

Kemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik ve din görevlileri katıldı. İlçe Müftüsü Birlik, organizasyon için Başkan Türkmen’e teşekkür ederken, Başkan Türkmen de protokol üyelerine Kur’an-ı Kerim hediye etti. Program, ilahi dinletisi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

“Toplumun manevi rehberi din görevlileridir”

Programda konuşan Başkan Mehmet Türkmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın toplumun manevi değerlerini yaşatma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan ve anayasal bir kurum olarak halkı din konusunda aydınlatma görevini üstlenen çok değerli bir yapıdır. Bu kurum, toplumumuzun manevi ihtiyaçlarını karşılamış, rehberlik görevini başarıyla sürdürmüştür. Din görevlilerimiz, bu hizmetin en ön saflarında yer alarak milletimizin manevi zenginliğini koruma görevini fedakârca yürütüyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak her zaman camilerimizin ve din görevlilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”