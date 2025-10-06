Son Mühür / Yiğit Uzun- İsrail’in Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü ve on binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılara karşı AK Parti İzmir İl Kadın Kolları sessiz kalmadı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, “Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede?” diyerek dünya kamuoyuna sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet meydanı’ndan dünyaya vicdan çağrısı

Basın açıklamasına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zülfiye Kula, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı ile çok sayıda partili kadın katıldı.

Dalkıran, yaptığı konuşmada kadınların sessiz kalmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdik. 81 ilde kurulan bu zincir; Gazze’de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir, öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir.”

“Bir canı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmaktır”

Dalkıran, konuşmasının devamında Filistinli annelerin yaşadığı dramı hatırlatarak şu sözleri dile getirdi:

“Biz, ‘Eve bir torba un götürsem çocuklarım doyar’ diyen Gazzeli annenin sesi olmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum: Kalbiniz nerede? Rabbimiz buyuruyor: ‘Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir.’ Gazze bu ilahi kelamın en sarsıcı imtihanıdır.”

Kadınların 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği eylemlerin “barışın kadınla mümkün olduğu” mesajını taşıdığını belirten Dalkıran, “Bu mesele, unvan ya da statü değil, insanlık meselesidir.” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalmadı”

Filistin’e insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’na da değinen Dalkıran, Türkiye’nin tutumuna dikkat çekti:

“Barışçıl bir şekilde yola çıkan filoya yapılan hukuksuz saldırı karşısında dünya sessiz kaldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 gönüllünün de güvenle ülkelerine dönmesini sağladı.”

Çankırı: “Kadınların sessiz çığlığı dünyaya duyuruluyor”

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndan Konak’a yürüyen kalabalığa seslenen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, eylemin yalnızca bugüne değil, savaşın ilk gününden bu yana süren bir vicdan hareketine dayandığını söyledi:

“Bugün 81 ilde kadınların başlattığı bu sessiz çığlık, savaşın ilk gününden bu yana Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam ediyor. Türkiye, merhametin ve liderliğin ne demek olduğunu dünyaya gösterdi. Bütün annelerin, vicdan sahibi tüm kadınların bu çığlığa kayıtsız kalmayacağına inanıyorum.”

Katılımcılar, “Gazze’ye ses ol” ve “Barış kadınla mümkün” pankartlarıyla yürüyüşlerini tamamladı.