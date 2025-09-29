Kemalpaşa’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atıkların toplandığı ve aktarım için bekletildiği alanda, gece yarısı saat 00.00 civarında yangın çıkmıştı.

Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Kuvvetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırdı

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekmişti. Yangın, geniş alana yayılma riski taşıdığı için bölgeye destek ekipler gönderilmişti.

Kemalpaşa Belediyesi iş makineleriyle destek verdi

Yangınla mücadelede sadece itfaiye değil, Kemalpaşa Belediyesi de sahaya inmişti. İş makineleriyle alandaki atıkların etrafı açılarak söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştı.

5 saat sonra kontrol sağlandı

Sabah 05.00 itibarıyla ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Çevrede yaşayan vatandaşlar, yangının etkisiyle kentin bazı bölgelerinde yoğun kötü koku oluştuğunu ifade etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.