Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kitap Günleri, onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisiyle başladı. Etkinlikte edebiyatta 50. yılını kutlayan Buket Uzuner ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman da Bornovalılarla buluştu.

Homeros’tan günümüze izmir tarihi

Bornova Büyükpark’taki Homeros Sahnesi’nde İzmirlilerle buluşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Homeros’un yaşamı, İzmir’in tarihi ve gençlere tavsiyeler üzerine konuştu. Ortaylı, “Homeros’u sahiplenen yedi şehirden biri İzmir. Ama biyografisi karanlık. Kör müydü, eserler farklı şairlerden mi derlendi hep tartışma konusu. Bunlara fazla takılmamak gerekir” dedi.

Gençlere seslenen Ortaylı, “Biz İyonyalı değiliz, İzmirliyiz, Anadoluluyuz. Dilimiz Türkçe, onu doğru konuşmak zorundayız. Eski spikerleri örnek alın, bu yabancı dilleri öğrenmenizi de kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün mirasını ilerlettik ama musikide geride kaldık”

Türkiye’nin birçok alanda geliştiğini belirten Ortaylı, “Atatürk’ün mirasını tıp ve sanayide ileriye taşıdık ama musikide geride kaldık. Konservatuvar mezunu sanatçılarımızın çoğu yurt dışında” sözleriyle kültür-sanat alanındaki eksikliklere dikkat çekti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ortaylı’ya teşekkür ederek kendisine Homeros heykeli takdim etti. Ortaylı, Bornovalılarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Buket Uzuner’den masal ve doğa mesajı

Edebiyatta 50. yılını kutlayan Buket Uzuner, “Edebiyat hikâye etmektir ve hikâyeden öğrenen tek canlı insandır. Masallar çocuklukta bize hayatı öğretir” dedi. Doğaya karşı sorumluluğun önemine değinen Uzuner, “Doğayı sınırsız sanmak dünyayı bugünkü hale getirdi. Mitolojik hikâyeler, doğaya karşı gelmememiz gerektiğini öğretir” ifadelerini kullandı.

Uzuner, söyleşisinin ardından okurlarına kitaplarını imzaladı.

İlyas Salman da Bornovalılarla buluşuyor

Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve yazar İlyas Salman da Kitap Günleri boyunca Büyükpark’ta okurlarıyla bir araya geliyor, kitaplarını imzalıyor ve sevenleriyle sohbet ediyor.

5 ekim’e kadar sürecek

63 yayınevi ve 463 yazarın katıldığı Bornova Kitap Günleri, 5 Ekim’e kadar sürecek. Etkinlik boyunca söyleşiler, imza günleri ve farklı kültür-sanat buluşmaları Bornovalılarla olacak.