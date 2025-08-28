İzmir’in Çeşme yarımadasının meşhur lezzeti Çeşme kavununda hasat sezonu açıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, üreticilerle birlikte tarlalarda kavun topladı.

2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “coğrafi işaretli ürün” olarak tescillenen Çeşme kavunu, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştiriliyor ve yıllık üretimi 22 bin ton civarında. Şahin, “Bu kavunların üretimi, üreticilerin kendi tohumlarından gerçekleştiriliyor. Tatlı, sulu ve kendine has aromasıyla öne çıkıyor. Erkenci bir kavun ve depolamaya uygun. Taze tüketildiğinde ve uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanabiliyor” dedi.

Çeşme kavunu başta Ovacık ve Çiftlikköy olmak üzere Urla Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallerinde üretiliyor. Uzmanlar ve üreticiler, bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan Çeşme kavununun gelecek yıllarda da üretiminin devamının kritik önemde olduğunu vurguluyor.