Türkiye'de sıcak havalar yaşanmaya devam ediyor. Bir nebze de olsa havalar serinlese de, beklenen sıcaklık düşüşüne ulaşılmış değil. Birçok il için fırtına uyarısı yapılırken, İzmir için de fırtına uyarıları gelmeye devam ediyor. Bir fırtına uyarısı da İzmir'in Kemalpaşa ilçesi için geldi.

Vatandaşlara mesaj gönderildi!

İzmir Kemalpaşalı vatandaşlara fırtına olabileceğine dair uyarı mesajları gönderildi. Kemalpaşalı vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında; dolu, fırtına, yıldırım, rüzgar ve aşırı yağış uyarısı yapıldı. Mesajda, "Hava tahminlerine göre şiddetli fırtına bölgenize (İZMİR/KEMALPAŞA) yaklaşmaktadır. Ortalama 20-60 dk içerisinde dolu, fırtına, yıldırım, rüzgar ve aşırı yağış olabilir." ifadeleri dikkat çekti. Vatandaşlara, meydana gelebilecek hava olaylarına yönelik önlem almaları için uyarılarda bulunuldu.