İzmir'in Buca ilçesi, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla, organize bir yasaklı madde sevkiyatının önüne geçildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinin titiz istihbarat çalışmaları sonucunda, Balıkesir'den İzmir'e doğru gerçekleştirileceği belirlenen zehirli madde nakline yönelik kapsamlı bir takip başlatıldı. Güvenlik güçleri, sevkiyatın sonlanacağı nokta olan Buca'nın Göksu Mahallesi'ndeki bir adresi belirleyerek eş zamanlı baskın için düğmeye bastı.

14 binden fazla madde ve büyük miktarda para ele geçirildi

Polis ekiplerinin, önceden belirlenen adresteki ev ve evin önünde bulunan bir araçta yaptığı detaylı aramalarda, suç teşkil eden önemli delillere ulaşıldı. Aramalar sonucunda, piyasa değeri yüksek olan 14 bin 867 adet zehir ele geçirildi. Ele geçirilen bu yüksek miktardaki zehirli maddenin, özellikle gençleri hedef aldığı değerlendiriliyor. Bununla birlikte, operasyon sırasında yapılan nakit para sayımında, bu yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği düşünülen toplam 147 bin 200 lira da muhafaza altına alındı.

On gözaltı, üç tutuklama

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, sevkiyat ve dağıtımda rol aldığı belirlenen K.Y, K.G, Y.G, H.E.B, A.O, B.D, O.D, H.B.K, A.Ö.K. ve K.S. olmak üzere toplam 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adalete teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda, örgütün kilit isimlerinden olduğu düşünülen K.Y., K.G. ve B.D. isimli üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yedi şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.