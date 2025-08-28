İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İzmir Caddesi üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurmak istedi.

“Dur” ihtarına uymadı, kovalamaca başladı

Çınarköy Mahallesi’nde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. İlçede uzun süren kovalamacanın ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sıkıştırılan otomobil, hem polis aracına hem de yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Firari hükümlü ortaya çıktı

Yapılan kontrolde sürücünün F.O. (37) olduğu tespit edildi. F.O.’nun, hırsızlık suçlarından aldığı toplam 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

32 ayrı suç kaydı bulundu

Polis sorgulamasında F.O.’nun adli sicilinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. UYAP üzerinden yapılan incelemede firarinin yasaklı madde kullanımı ve ticareti, hırsızlık, yağma gibi çok sayıda suçtan toplam 32 kaydının bulunduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.O., cezaevine gönderildi.