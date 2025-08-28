İzmir’in Ödemiş ilçesinde 29 Haziran’da çıkan orman yangınlarının ardından 4 mahallede 138, Seferihisar’da ise 143 olmak üzere toplam 281 konutun inşa edilmesine karar verildi.

Yarın gerçekleştirilecek temel atma töreniyle başlayan çalışmalar kapsamında, bölgenin yöresel mimarisine uygun köy evlerinin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

“Devletimiz yanımızda”

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti. Yıldırım, “Devletimiz mağdur çiftçilerimize hayvan desteği de sağladı. Evlerimizin de kısa sürede tamamlanacağına inanıyoruz. Devletimize inancımız her zaman büyük” dedi.

Yangın mağdurlarının beklentisi

Karadoğan Mahallesi’nde evi yanan Mustafa Akın, yangın sonrası devletin hızlı şekilde harekete geçtiğini söyledi. “Mahallemizde ve çevrede yanan evlerin yerine yeni konutlar yapılıyor. En kısa zamanda evlerimize kavuşmayı bekliyoruz” dedi.

Üzümlü Mahallesi’nden Mehmet Atıcı ise evinin tamamen yandığını anlatarak, “Devletimiz hemen el uzattı ve modern köy evlerinin inşaatına başladı. Kısa zamanda yuvalarımıza kavuşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.