İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren, kompozit malzeme üretimi yapan önemli bir tesiste yangın alarmı verildi. Fabrikanın atık depolama alanında başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkin müdahalesi sayesinde üretim birimlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış nedeni detaylı bir soruşturma ile araştırılıyor.

Atık deposunda başlayan gizemli alevler

Olay, Kemalpaşa OSB sınırları içerisindeki büyük bir kompozit üretim tesisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple fabrikanın atık maddelerinin muhafaza edildiği depolama bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bölgeye yayılarak ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı.

İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi

Yangın ihbarının alınması üzerine, bölgeye derhal geniş çaplı bir kurtarma ve müdahale ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra, olası yaralanmalara karşı sağlık ekipleri ve güvenlik önlemleri için polis birimleri de olay yerine intikal etti.

Hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alındı

İtfaiye personelinin yoğun çabası sonucu, alevler fabrika binasının ana üretim bölümlerine ve diğer hassas ünitelerine ulaşmadan söndürüldü. Kompozit gibi yanıcı maddelerin bulunduğu bir tesiste çıkan yangının bu denli hızlı kontrol altına alınması, büyük bir felaketin önüne geçilmesini sağladı.

Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattıklarını duyurdu. Atık deposunda başlayan bu olayın bir kaza mı yoksa başka bir ihmal sonucu mu meydana geldiği, uzman ekipler tarafından yapılacak detaylı teknik araştırma sonucunda netlik kazanacak.