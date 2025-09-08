Son Mühür/ Beste Temel - Kemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 103. yıl kutlama etkinlikleri, 7 Eylül sabahı saat 08.30’da Pakmaya İlköğretim Okulu önünden başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Osmanlı Parkı’na kadar devam eden yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk portresi taşıyan Kuva-yi Milliye üniformalı gençlerin öncülük ettiği kortejde; bando takımı, atlı gösteri grubu, sporcular, halk oyunları ekibi, Kemalpaşa Yörükler Derneği üyeleri ve Kemalpaşa Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri yer aldı. Balkonlardan alkışlarla korteje eşlik eden vatandaşlar, coşkuya ortak oldu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de kortejde yer aldı.

Görkemli hatıralar Kemalpaşa’da

Kortejin ardından Osmanlı Parkı’nda Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programı gerçekleştirildi. Halk TV ekranlarından canlı yayımlanan program yoğun ilgi gördü. Yayına, sanatçı Suavi ile birlikte Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, Nif Dağı Kazı Başkan Yardımcısı Göknur Bektaş ve araştırmacı yazar Rahim Sağ katıldı. Programda, Nazarköy ve Kemalpaşa Belediyesi üretimi zeytinyağlarının tanıtımı yapıldı, üretici stantları vatandaşlardan ilgi gördü. Laskarisler Sarayı önünde yapılan etkinlikte Başkan Türkmen ve Serhan Asker, çocuklara okul çantası armağan etti. Başkan Türkmen ayrıca konuklara çiçek ve hediyeler takdim etti.

Resmi törenle taçlandı

Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenkler sunuldu. Törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Kemalpaşa’nın kurtuluş mücadelesinin ruhunu bir kez daha yaşamanın gururunu paylaştı.