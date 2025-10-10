İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen “Hayır Çarşısı”, İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek için tek yürek oldu.

Karşıyaka Müftülüğü öncülüğünde başlatılan etkinlikte, vatandaşların el emeğiyle hazırladığı ürünlerden elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek.

Cumhuriyet Mahallesi’nde duygu dolu dayanışma

Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri Camii bahçesinde kurulan hayır çarşısı, hem manevi hem insani bir dayanışmaya dönüştü.

Gıda ve tekstil ürünlerinden el işi eşyalarına kadar yüzlerce ürün, Karşıyakalı vatandaşların gönüllü katkılarıyla satışa sunuldu. Etkinlik bir hafta boyunca açık kalacak.

Müftü Cihangeri: “Gazze’deki acıya sessiz kalamayız”

Karşıyaka Müftüsü Hayri Cihangeri, Gazze halkı için düzenlenen bu organizasyonun bir vicdan çağrısı olduğunu belirtti.

“Son iki yılda tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Bu durum, içimizde derin yaralar açtı. Bugün bir anlaşmadan söz ediliyor ama yine de temkinliyiz, sadece umutluyuz,” dedi.

Cihangeri, bu organizasyonun sembolik anlamına da vurgu yaptı: “Biz bu çarşıyı kurarken Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye çalışan karınca misali bir çaba içerisindeyiz. Firavun’a karşı durmak elbette önemlidir; ama Musa’nın yanında olmak da bir o kadar önemlidir.”

“Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için çabalıyoruz”

Cihangeri, elde edilecek tüm gelirin Diyanet Vakfı’nın hesaplarına aktarılacağını ve oradan Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

“Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, oradaki kardeşlerimizin açlık, susuzluk ve yokluk içinde kıvranmalarına bir nebze olsun çare olabilmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik,” ifadelerini kullandı.

Kadınlardan büyük destek: “Hazırlıklara günler öncesinden başladık”

Etkinliğe katılan mahalle sakinleri, esnaf ve kursiyerler, evlerinde hazırladıkları ürünleri çarşıya bağışladı. Gözleme, börek, reçel, el işi tekstil ürünleri gibi pek çok ürün tezgâhlarda yer aldı.

Mahalle sakini Bergüzar Yeşiroğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Günler öncesinden hazırlıklara başladık.

Esnaflarımız, komşularımız, kursiyer hocalarımız bu güzel organizasyona gönülden destek verdi. Tek dileğimiz, savaşların son bulması ve Gazze’deki kardeşlerimizin kurtuluşa ermesi.”

Bir hafta boyunca ziyarete açık

Hayır çarşısı bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Karşıyakalılar, hem alışveriş yaparak hem de bağışta bulunarak Gazze’ye uzanan bu iyilik hareketine katkı sunabilecek.