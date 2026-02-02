İzmir’in Torbalı ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ve bilinçli müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın aracın ön kısmında başladı

Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobilin sağ ön bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin görünmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek hemen harekete geçti.

Kova ve su bidonlarıyla ilk müdahale

Yangını gören bir vatandaş, yol kenarında oluşan su birikintisinden kova ile su taşıyarak alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin yayılmasını önlemek için büyük çaba sarf eden vatandaşa, çevrede bulunan bir başka kişi de büyük su bidonlarıyla destek verdi.

Yangın tüpüyle kontrol altına alındı

İlk müdahalenin ardından olay yerine yangın tüpü getiren diğer vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Yapılan yoğun müdahale sonucu araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olası facia önlendi

Vatandaşların zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın, park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, büyüyebilecek bir yangının önüne geçilmiş oldu.