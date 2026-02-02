İzmir U18 Ligi Play-Off etabında oynanan karşılaşma, futbolun önüne geçen şiddet görüntülerine sahne oldu. Anakaya Özçamdibispor ile Güzeltepe Gençlik arasında oynanan mücadelede çıkan kavga, maçın önüne geçti.

Karşılaşma Atatürk Stadı’nda oynandı

Play-Off mücadelesi kapsamında Anakaya Özçamdibispor ile Güzeltepe Gençlik, Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha’da karşı karşıya geldi. Maçın ilerleyen dakikalarında tansiyon yükseldi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Müsabaka devam ederken iki rakip futbolcu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte saha içerisinde arbede çıktı.

Oyuncular ve kulüp yetkilileri olaya karıştı

Kavganın büyümesiyle her iki takımın oyuncuları ve bazı kulüp yetkilileri de olaya dahil oldu. Sahada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düşerek tekmelendiği, saha kenarındaki plastik sandalyelerin ise havada uçuştuğu görüldü.

Yetkililer ve vatandaşlar araya girdi

Gerginliğin kontrolden çıkması üzerine saha görevlileri ve çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Tarafları ayırmakta güçlük çeken yetkililer, uzun uğraşlar sonucunda kavgayı sonlandırabildi.

Maçta gergin anlar uzun süre devam etti

Kavganın sona ermesinin ardından sahada ve tribün çevresinde gerginlik bir süre daha devam etti. Olayın ardından karşılaşmaya ilişkin disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor.