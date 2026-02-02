Son Mühür- İzmir’de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar barajlardaki su seviyelerini bir miktar artırsa da, şehri bekleyen su krizi henüz aşılmış değil. İZSU verilerine göre, barajlardaki "Aktif Doluluk Oranları" geçen yıla oranla hala kritik seviyelerde seyrediyor.

Yağışlar umut oldu, ancak seviyeler hala düşük

02.02.2026 tarihli güncel İZSU verilerine göre, İzmir’in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı %7,56 olarak kaydedildi. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %15 seviyelerindeydi. Şehrin diğer önemli barajlarından Güzelhisar Barajı %43,22 ile en yüksek doluluğa sahip baraj olarak öne çıkarken, Gördes Barajı %0,00’lık aktif doluluk oranıyla alarm vermeye devam ediyor. Ürkmez (%28,95) ve Alaçatı Kutlu Aktaş (%32,90) barajlarında ise geçen yıla oranla sınırlı bir toparlanma gözlemleniyor.

Geçen yıla göre tablo karamsar

2025 ve 2026 yıllarının karşılaştırmalı verileri, su tasarrufunun hayati önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle Tahtalı Barajı’ndaki doluluğun geçen yılın yarısına kadar gerilemesi ve Güzelhisar Barajı'ndaki %69,93'lük geçen yıl oranının bu yıl %43,22’ye düşmesi, yağışlara rağmen rezervlerin istenilen düzeye ulaşmadığını gösteriyor. Uzmanlar, yağan yağmurun toprağın nemini doyurduğunu ancak baraj havzalarını doldurmak için daha uzun süreli ve yağışlı periyotlara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Gece su kesintileri devam ediyor

İzmir’de yaz aylarından bu yana uygulanan zorunlu su kısıtlamaları, barajlardaki mevcut durum nedeniyle kış ortasında da devam ediyor. Şehir genelinde su rezervlerini korumak amacıyla her gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında bazı ilçeler ve mahallelerde uygulanan planlı su kesintilerinin, baraj doluluk oranları güvenli seviyelere ulaşana kadar sürdürülmesi bekleniyor. İZSU yetkilileri, su tüketimindeki tasarrufun kritik önemde olduğunu hatırlatarak, mevcut tablonun bu kısıtlamaları zorunlu kıldığını belirtiyor.

Tasarruf şart!

Maksimum göl hacmi 306 milyon metreküp olan Tahtalı Barajı'nda şu anki kullanılabilir su hacminin 21,7 milyon metreküpte kalması, İzmir halkının su kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini kanıtlıyor. Gelecek aylardaki yağış rejimi takip edilecek olsa da, mevcut veriler İzmir’in su yönetiminde "temkinli" politikasını sürdüreceğini gösteriyor.

Gördes için gözler DSİ'de

İzmir’in su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen ancak verilerde aktif doluluk oranı %0,00 olarak görülen Gördes Barajı ise, şehrin su krizindeki en büyük "delik" olmaya devam ediyor. Baraj gövdesindeki teknik bir kusur (tabandaki sızıntı/delik) nedeniyle bir türlü hedeflenen su seviyesine ulaşamayan barajda, su tutma kapasitesindeki bu verimsizlik İzmir’in su yükünü diğer barajların üzerine bindiriyor. Sorunun çözümü için yetkili merci olan Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılması beklenen onarım çalışmaları ise İzmir kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

