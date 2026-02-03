Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Ocak’ta yapılan genel kurulun ardından ilk ziyaretlerini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’ya gerçekleştirdi.

“Sanayi sitesi sektöre nefes aldırır”

Karabağlar ve Kısık başta olmak üzere İzmir’in farklı ilçelerinde dağınık şekilde faaliyet yürüten marangoz ve mobilyacı esnafının ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Koç, sektörün acil olarak bir sanayi sitesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Mobilyacıları ve yan sektörleri aynı çatı altında toplayacak, üretim alanları ve showroomlardan oluşacak küçük sanayi sitesi için hazırlıklara başlandığını kaydeden Koç, üst kuruluşlar, yerel yönetimler ve bakanlık temsilcileriyle iş birliği hedeflediklerini dile getirdi.

Tüketici açısından da ihtiyaç

Planlanan sanayi sitesinin yalnızca esnaf için değil, tüketiciler açısından da önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Koç, Karabağlar’da park ve ulaşım sorunlarının alışverişi zorlaştırdığına dikkat çekti. Toplu bir alanda sunulacak mobilya ürünlerinin karşılaştırma imkânı yaratacağını ifade eden Koç, ihracatta güçlü bir paya sahip mobilya sektörüne yönelik ihtisas sitesinin kent ekonomisine de katkı sunacağını söyledi.

“İlk hedef sanayi sitesi”

Sanayi sitesi projesini, İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın desteğiyle hayata geçirmek istediklerini belirten Koç, Ata’nın esnaf odalarına vizyon kazandırdığını ifade etti. Ziyarette hazırlanan proje çalışmalarının paylaşıldığını aktaran Koç, Esnaf Birliği’nin bu süreçte en büyük destekçi olacağını vurguladı.

“Birlik olursak daha güçlüyüz”

Yeni dönemde Yalçın Ata ile birlikte hareket edeceklerini dile getiren Koç, İzmir Esnaf Teşkilatı’nın 128 odasıyla birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir yapı ortaya koyacağını belirtti. Dayanışma ve ortak akıl vurgusu yapan Koç, İzmir Mobilyacılar Odası olarak esnafın menfaatine atılacak adımlarda Ata’nın yanında yer alacaklarını kaydetti.

Ata’dan Koç’a destek

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise Zafer Koç’un başkanlığının yeni olmasına karşın sektöre uzun yıllardır hizmet verdiğini belirtti. Koç’un bugüne kadar mobilya sektörünün gelişimine katkı sunan çalışmalara imza attığını ifade eden Ata, gençliği, enerjisi ve bilgi birikimiyle hem sektöre hem de teşkilata uzun yıllar katkı sunacağını söyledi.