İzmir’in Buca ilçesinde belediye çalışanları, geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube üyesi memurlar, belediye önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.

Memurlar iş bıraktı

Buca Belediyesi’nde görev yapan memurlar, geriye dönük TİS haklarının ödenmediğini belirterek iş bırakma eylemi yaptı. Daha önceki görüşmeler sonrası eylemi sonlandıran çalışanlar, ödemelerle ilgili somut adım atılmaması nedeniyle yeniden iş başı yapmadı. Belediye binası önünde toplanan memurlar, sloganlarla taleplerini duyurdu.

“Sözler havada kaldı”

Tüm Bel-Sen İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, çalışanlar adına yaptığı açıklamada, Buca Belediyesi’nin verilen sözleri yerine getirmediğini vurguladı. Hükenek, “Aylar geçti, verilen taahhütler yerine gelmedi. Takvimler değişti, açıklamalar yapıldı ama ödemeler hala yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Emekçiler sabırlarını tüketti

Hükenek, belediye çalışanlarının aylar boyunca sabır gösterdiğini belirterek, “Ev kirasını, faturalarını ve çocuklarının okul masraflarını karşılamaya çalışan emekçiler artık sessiz kalmayacak. Belediye yönetimini, söz yerine icraat yapmaya davet ediyoruz” dedi.

"Yarın tekrar geleceğiz"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, hakların ödenene kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Hükenek, “Her geciken günü ve tutulmayan sözü kayda aldık. Bugün buradayız, yarın tekrar geleceğiz. Alın terimizin karşılığını alana kadar eylemlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı