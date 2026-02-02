İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi

Kaza, akşam saatlerinde Foça Deniz Üssü Kuzey Kapısı mevkiinde, Bağarası istikameti üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet bir anda kontrolden çıktı.

Duvara çarpan motosiklet savruldu

35 yaşındaki Seçkin Keçici’nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan askeri bölgenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Keçici yola savruldu.

Vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan sürücüyü fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Seçkin Keçici’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Cansız bedeni Adli Tıp’a kaldırıldı

Keçici’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.