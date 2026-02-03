Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Fakir Baykurt’un adını yaşatmayı ve edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmayı amaçlıyor. Yarışma, roman türünde eser üreten yazarlara açık olarak düzenleniyor.

Seçici kurul açıklandı

Yarışmanın seçici kurulunda Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt’un yanı sıra yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ile yazar ve eleştirmen Adnan Binyazar yer alıyor. Alanında saygın isimlerden oluşan jüri, yarışmaya katılan eserleri titizlikle değerlendirecek.

Son başvuru 16 Mart 2026

15 Ocak’ta başlayan başvurular, 16 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sürecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden telefon yoluyla bilgi alabilecek, başvuru dosyalarını e-posta üzerinden iletebilecek.

Başkan Yıldız: “Edebiyatın dönüştürücü gücüne sahip çıkıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün edebiyat dünyası için önemli bir değer taşıdığını belirtti. Yıldız, Fakir Baykurt’un adını Çiğli’de yaşatmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı; ödül aracılığıyla yazarlara destek vermeyi ve nitelikli edebi üretimi teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.