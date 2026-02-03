İzmir’in Bayındır ilçesinde, okul öncesinden liseye kadar eğitim gören yaklaşık 6 bin öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme “Bayrak Sevgisi” temalı etkinliklerle başladı.

Okullarda bayrak temasıyla yeni dönem açılışı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, ülke genelinde olduğu gibi Bayındır’daki okullarda da ikinci eğitim dönemi bayrak temasıyla başlatıldı. Sabah saatlerinde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte okul bahçeleri ve sınıflar kırmızı-beyaz renklere büründü.

Öğrenci ve öğretmenlerden anlamlı katılım

Öğrenciler ve öğretmenler, ay yıldızlı Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetlerle okullara gelerek etkinliklere katıldı. Sınıflarda yapılan sunumlar ve okul bahçelerinde düzenlenen etkinliklerle bayrağın anlamı ve taşıdığı değerler üzerine farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli değerler ve vatan sevgisi vurgusu

Etkinlikler kapsamında öğrencilere milli değerler, vatan sevgisi ve Türk bayrağının tarihsel ve simgesel önemi anlatıldı. Öğretmenler, bayrağın birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çekerek öğrencilere milli bilinç kazandırmayı amaçladı.

Velilerden etkinliklere ilgi

Bayındır’daki okullarda düzenlenen “Bayrak Sevgisi” temalı etkinlikler, öğrencilerin yanı sıra veliler tarafından da ilgiyle karşılandı. Veliler, çocukların milli değerlerle eğitim dönemine başlamasının anlamlı olduğunu ifade etti.

İkinci döneme anlamlı başlangıç

Bayrak temasıyla başlayan ikinci dönem, Bayındır’da hem öğrenciler hem de eğitimciler için motivasyon kaynağı olurken, okullarda milli birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine katkı sağladı.

