Kanye West'in Türkiye'deki geniş hayran kitlesi bu haberlerin ardından arama motorlarına akın etti. Konser biletleri, tarih ve mekan gibi detaylar merak konusu olurken resmi kaynaklardan gelen bilgiler farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Kanye West İstanbul konseri doğrulandı mı?

Şu an itibarıyla Kanye West'in İstanbul'da resmi olarak duyurulmuş bir konser planı bulunmuyor. Resmi bilet siteleri, Ticketmaster veya konser takvimlerinde Türkiye'ye dair herhangi bir tarih yer almıyor. Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar, sponsorlu ziyaret veya PR amaçlı spekülasyonlar olarak değerlendiriliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu iddiası

Fenerbahçe kulübünden, resmi makamlardan veya sanatçının ekibinden gelen herhangi bir teyit yok. Stadyumda konser düzenlenmesi için gerekli olan belediye izinleri, kulüp onayı ve organizatör firma açıklaması gibi prosedürlerin hiçbiri henüz gündeme gelmedi. Bu nedenle Saraçoğlu iddiası şimdilik asılsız görünüyor.

Kanye West'in güncel konser takvimi

Kanye West'in bilinen konserleri şu sıralar Meksika ve İtalya gibi sınırlı sayıda lokasyondaki etkinliklerden oluşuyor. Rapçi, son dönemde Vultures serisi albümleriyle gündemde kalırken dünya turnesine dair kapsamlı bir program henüz açıklanmadı.

Kanye West kimdir?

Kanye West, sahne adıyla Ye, Amerikalı dünyaca ünlü bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı, müzik yapımcısı ve moda tasarımcısı. 2000'lerin başından bu yana hip-hop müziğini köklü biçimde dönüştüren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. The College Dropout, Late Registration ve My Beautiful Dark Twisted Fantasy gibi albümler modern rap tarihinin mihenk taşları arasında sayılıyor. Grammy ödüllü sanatçı, Yeezy markasıyla moda sektöründe de büyük etki yarattı. Tartışmalı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan Kanye West, müzik kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki girişimleriyle de biliniyor.