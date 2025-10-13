İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, inşaat faaliyetlerinden arta kalan büyük miktardaki strafor atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın, kentin farklı noktalarından görülen yoğun siyah duman bulutuyla kısa süreli bir paniğe yol açtı. Örnekköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak çevreye yayılmadan söndürüldü. Olay, kent merkezinde büyük bir görsel kirliliğe neden olurken, atık yönetiminin önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Siyah dumanlar körfezin karşı kıyısından görüldü

Yangın, Örnekköy Mahallesi sınırları içerisinde, kullanılmayan ve yığın halinde bekleyen strafor malzemelerin biriktiği alanda başladı. Polistiren köpükten yapılmış olan bu inşaat atıklarının hızla tutuşmasıyla birlikte gökyüzünü kısa sürede yoğun ve simsiyah dumanlar kapladı. Rüzgarın etkisiyle yükselen bu duman tabakası, sadece Karşıyaka semtini değil, İzmir Körfezi'nin karşı kıyısındaki Alsancak ve Konak gibi merkezi bölgelerden de net bir şekilde izlenebildi. Bu durum, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı ve çok sayıda ihbarın yapılmasına neden oldu.

İtfaiye ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi

Olayın bildirilmesinin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler hızla yangın bölgesine yönlendirildi. Strafor gibi kimyasal içerikli malzemelerin yanması, hem yayılma hızı hem de ortaya çıkardığı zehirli dumanlar nedeniyle yüksek risk taşımaktadır. Ancak itfaiye ekiplerinin derhal başlattığı soğutma ve söndürme çalışmaları sayesinde alevler, çevredeki yerleşim yerlerine veya diğer atık malzemelerin bulunduğu alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesiyle birlikte bölgedeki hava kalitesi normale dönmeye başladı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattıklarını ve bölgedeki inşaat atığı biriktirme koşullarını gözden geçireceklerini bildirdi.