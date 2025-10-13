TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 8’inci haftayı bay geçen Altınordu, puan tablosunda 17’nci sıradaki yerini korudu.

Ligde geride kalan 7 haftada yalnızca 3 puan toplayabilen kırmızı-lacivertli ekip, küme düşme hattıyla arasındaki farkın 2’den 4’e çıkmasıyla büyük bir avantaj kaybı yaşadı.

Karaman FK ve Bucaspor 1928 puan çıkaramadı

Altınordu’nun puan tablosunda altında yer alan 2 puanlı Karaman FK ve 1 puanlı Bucaspor 1928, haftayı puansız kapattı.

Bu sonuçlar, İzmir temsilcisinin sıralamadaki yerini korumasını sağlasa da puan farkını kapatmasına yetmedi.

Alt sıralardaki takımlar nefes aldı

Altınordu’nun hemen üzerinde yer alan Kepezspor ve Ankaragücü, haftayı galibiyetle tamamladı. Her iki takım da puanlarını 8’e çıkararak kırmızı-lacivertlilerle aradaki farkı açtı. Bu durum, Altınordu’nun küme düşme hattından kurtulma hedefini daha da zorlaştırdı.

Orta sıralara uzaklaştı

Altınordu’nun en yakın yeni rakipleri 7’şer puanlı Karacabey Belediyespor ve Beykoz Anadoluspor oldu. İzmir temsilcisi, bu takımlarla arasındaki farkı kapatmak ve alt sıralardan kurtulmak için kritik haftalara giriyor.

Lider karşısında ilk galibiyet hedefi

Bu hafta lider Batman Petrolspor’a konuk olacak Altınordu, sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Teknik heyet, zorlu deplasman öncesi takımda moral motivasyonu artırmak için yoğun çaba harcıyor.

Altınordu, deplasmandan puan ya da galibiyetle dönerek yeniden umut tazelemeyi hedefliyor.