Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi’nin Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği 4. Öğrenci Yaz Okulu, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’ndaki açılış toplantısıyla başladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya; Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Malkoç, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Sekreteri Ayşegül Yarış, belediye bürokratları ve öğrenciler katıldı. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Barbaros, çalışma yapılacak alanlar hakkında sunum yaptı ve yaz okulunun yol haritasını açıkladı.

“Karşıyaka’nın vizyonuna ışık tutacak”

Başkan Yıldız Ünsal, programın önemini vurgulayarak, “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekânlara başlığıyla düzenlediğimiz yaz okulumuz, Karşıyaka’nın kamusal alanları için ortak bir hayalin başlangıcıdır. Uzmanlarımızla birlikte gençlerimizin yaratıcı gücünü sahaya taşıyacağız. Ortaya çıkacak öneriler, Karşıyaka’nın mekânsal vizyonuna ışık tutacak” dedi.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, kentsel boşlukların değerinin korunması gerektiğini belirtirken; Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş, dönüşüm süreçlerinde gençlerin fikirlerinin belirleyici olduğunu söyledi. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Sekreteri Ayşegül Yarış ise, öğrencilerin burada edineceği deneyimlerin meslek hayatlarına yön vereceğini ifade etti.

Üç haftalık yoğun program

Yaz okulu kapsamında, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinde okuyan 24 öğrenci; alanında uzman isimlerle seminerler, atölyeler ve saha çalışmaları gerçekleştirecek. Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde belirlenen kentsel boşluklarda yapılacak çalışmalar, bu alanların yaşayan mekânlara dönüştürülmesi amacına hizmet edecek.

Öğrenciler, kamusal alanların kimliğini ve dayanıklılığını artıracak öneriler geliştirirken, mekânsal hafızayı güçlendirmeye ve dirençli kentler için peyzaj stratejileri oluşturmaya da odaklanacak.