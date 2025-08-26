Trendyol Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi, topladığı 7 puanla Galatasaray ve Trabzonspor’un ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Southampton’dan kiralık olarak kadroya katılan Juan Santos da Silva için önemli bir adım attı. Kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alındığını ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten resmi açıklama

Göztepe’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göztepe’miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva’nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Juan’a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.”

“Akıllıca bir yatırım”

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, transferin kulüp adına önemli bir yatırım olduğunu vurguladı:

“Juan’ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edece