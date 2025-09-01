Son Mühür/ Osman Günden - Buca’nın simgesi haline gelen bardacık incirini tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Buca Bardacık Şenliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte, Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye yöneticileri ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar ön saflarda yer aldı.

Şenlik kapsamında kurulan stantlarda taze bardacık incirlerinin yanı sıra yöresel ürünler ve el sanatları sergilendi. Katılımcılar hem lezzetli incirleri tattı hem de gün boyu düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

“Tarımda Buca modeli”

Açılışta konuşan Başkan Görkem Duman, ilçede hayata geçirilen Tarımda Buca Modeli çalışmalarına dikkat çekti. Karacaağaç’ın bardacığını, Kırklar’ın kavununu, Belenbaşı’nın kirazını, Doğancılar’ın lavantasını ve Kaynaklar’ın razaki üzümünü tüm Türkiye’ye tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Duman, “Ürünlerimiz bin bir emekle yetişiyor. Köy Enstitüleri ruhunu yaşatmak için Kızılçullu Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi’ni açtık. Üreticimize fide, gübre, yem desteği sağlıyoruz. Üretici pazarları ile üreticiyi tüketiciyle buluşturuyoruz. Belediyemize ait arazilerde buğday ektik, 8 ton unu ihtiyaç sahiplerine dağıttık, samanı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza verdik. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz, ne kadar bölüşürsek o kadar çokuz” dedi.

Yerli tarıma vurgu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarım potansiyeline dikkat çekerek, üreticinin emeklerinin karşılığını alabilmesi için destekleri artıracaklarını vurguladı. Tugay, “İzmir’in tamamı bir tarım havzası. Tarım modelimizi güçlendirerek sürdürüyoruz” diye konuştu.

Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Osman Onur Çınar ise festivalin, köyün bereketini herkese tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek Başkan Duman’a teşekkür etti.

Yarışmalar, konserler ve renkli anlar

Festivalde “En İyi Bardacık Yetiştiricisi” yarışmasında birinciliği Aykut Türkel kazandı. Halk dansları gösterileri, usta sanatçı Ayşen Gruda anısına düzenlenen Domates Güzeli Yarışması ve gün boyu devam eden konserlerle şenlik coşkusu zirveye çıktı.

Sanatçılar Öznur Korkmaz, Koray Çatal ve Hikmet Bakan sahne alarak festivale renk kattı.