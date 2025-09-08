Olay, dün akşam saatlerinde 1343 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. “Aile içi kavga” ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, evin kapısının açılmaması üzerine balkon camını kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, H.U.B., annesi N.B. (47) ve baba Barış Bulut’u (47) kanlar içinde buldu.

Baba hayatını kaybetti

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Barış Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen Menemen Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Annesi N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Genç hastanede tedavi altına alındı

Ağır yaralı olduğu belirlenen H.U.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anne ifadesinde dehşet anlarını anlattı

Anne N.B., polise verdiği ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla önce babasına, ardından kendisine saldırdığını söyledi. Ayrıca oğlunun kapıyı üzerlerine kilitleyip intihar edeceğini söylediğini de belirtti.

Soruşturma sürüyor

Yaşanan dehşet verici olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.