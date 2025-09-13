Karateke mera alanında yaşanan çevre kirliliği iddiaları, bölge halkında büyük tepkilere yol açtı. Sabah saatlerinde Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda, mera alanına çöp dökmekle suçlanan tırlar durduruldu. Ancak iddialara göre yasadışı döküm faaliyetleri hala devam ediyor.

Jandarma müdahalesi

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde Karateke mera alanına çöp döküldüğü ihbarı üzerine Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan müdahale sırasında çöp dökümü yaptığı ileri sürülen 6 tır durduruldu. Tır şoförleri, yasadışı döküm iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Yasadışı faaliyet devam ediyor

Müdahaleye rağmen, bölgeden gelen görüntüler, yeni tırların aynı alana gelerek çöp dökmeye devam ettiğini gösteriyor. Jandarma tarafından durdurulan tırların yakınlarına yapılan dökümler, yasadışı faaliyetin pervasızlığına dikkat çekiyor.

Bölge halkı tepkili

Karateke mera alanı, hayvan otlatma ve doğal yaşam alanı olarak kullanılıyor. Bölgenin çöplüğe dönüştürülmesi, halkın yoğun tepkisini çekti. Bir vatandaş, “Jandarma sabah müdahale ediyor, şoförleri alıp götürüyor ama döküm devam ediyor. Gözümüzün önünde doğamız yok ediliyor. Kalıcı önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden beklenti

Gözaltına alınan şoförlerin ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturmanın, çevre suçunun arkasındaki asıl sorumlulara ulaşması bekleniyor. Bölge halkı ise daha etkili ve kalıcı tedbirlerin uygulanmasını talep ediyor.