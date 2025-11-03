İzmir’in Karaburun ilçesinde, yöresel üretimin simgesi haline gelen Furma Zeytini hasadı başladı. Bölgeye özgü iklim koşullarıyla kendiliğinden olgunlaşan bu zeytin, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Karaburun’un doğal lezzeti

Karaburun, turizm potansiyelinin yanı sıra sonbahar aylarında Furma Zeytini ile de ön plana çıkıyor. Özellikle Kösedere, Eğlenhoca ve İnecik köylerinde yoğun olarak yetişen bu zeytin türü, bölgenin özel iklimi sayesinde dalında olgunlaşıyor. Gündüz sıcak, gece ise çiğ düşen Karaburun havası, Furma Zeytini’nin doğal olgunlaşmasını sağlıyor ve zeytinin taze olarak sofraya ulaşmasına imkan tanıyor.

Tüketici ve üretici için değerli

Bu yıl üretici köylerde kilogramı 250-300 TL arasında alıcı bulurken, perakende satış fiyatları 400-450 TL civarında seyrediyor. Katkısız ve doğal yapısıyla özellikle şeker ve tansiyon hastaları tarafından tercih edilen Furma Zeytini, sağlıklı beslenmeye önem verenler için popüler bir seçenek haline geldi.

Rekolte ve ekonomik katkı

Karaburun’un geleneksel tarım ürünlerinden biri olan Furma Zeytini, hem üreticiye gelir sağlıyor hem de doğal ürün arayan tüketiciler için sofralarda yerini koruyor. Bu yıl ilçede yaklaşık 7-8 ton civarında rekolte bekleniyor.